Braunschweig erinnert heute an Ehrenbürger Sally Perel Stand: 15.02.2023 07:20 Uhr Die Stadt Braunschweig erinnert heute mit einer Gedenkveranstaltung an den am 2. Februar gestorbenen Sally Perel. Der 1925 in Peine geborene Perel hatte als Jude in der Hitlerjugend den Holocaust überlebt.

Nach dem Krieg wirkte Perel zeitlebens als Botschafter für Frieden, Versöhnung und Völkerverständigung und ist so "zu einem wesentlichen Element der Erinnerungskultur" geworden, heißt es vonseiten der Stadt Braunschweig. "Als starke Stimme für Respekt und Toleranz war es ihm ein Anliegen, die Erfahrungen und Erlebnisse während der Zeit des Nationalsozialismus insbesondere an junge Menschen weiterzugeben." Zu der Veranstaltung im Altstadtrathaus wird unter anderem Perels Nichte Neomi Brakin erwartet. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) erinnert in einer Rede an den im Alter von 97 Jahren im israelischen Tel Aviv gestorbenen Perel, der Ehrenbürger Braunschweigs war.

VIDEO: "Hitlerjunge Salomon": Sally Perel gestorben (03.02.2023) (5 Min)

Perel bei VW in Braunschweig - mitten im Krieg

In Deutschland und weltweit wurde Perel vor allem nach dem Erscheinen seiner Autobiografie "Ich war Hitlerjunge Salomon" im Jahr 1990 bekannt. In ihr beschreibt er, wie es ihm gelang, in Deutschland seine jüdische Identität zu verbergen und als Mitglied der Hitlerjugend den Holocaust zu überleben. 1941 entging er in Polen der Erschießung durch deutsche Truppen, weil er behauptete, ein "Volksdeutscher" zu sein. Danach diente er als Jugendlicher unter falschem Namen als Dolmetscher für die Wehrmacht. 1943 kam er zur Berufsausbildung ins damalige "Vorwerk" von Volkswagen nach Braunschweig. 1948 verließ Perel Deutschland, um den gerade gegründeten Staat Israel mit aufzubauen. 1999 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.02.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit