Stand: 24.03.2021 11:32 Uhr Braunschweig bietet Corona-Schnelltests im Auto an

Die Stadt Braunschweig hat ein Corona-Schnelltestzentrum auf dem Messegelände eingerichtet. Das Besondere: man fährt im Auto vor und bliebt die ganze Zeit im Wagen sitzen - bis zu 1.000 Test pro Tag sind so möglich. Zum Start am Mittwoch haben bisher rund 250 Braunschweiger einen Termin gebucht und die Nachfrage steige stündlich, so der Leiter des Schnelltestzentrums Felix Walzog. Aktuell können Termine im Voraus bis Gründonnerstag vereinbart werden. In Niedersachsen haben alle Menschen Anspruch auf mindestens auf einen kostenfreien Corona-Antigen-Test pro Woche.

