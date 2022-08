Stand: 13.08.2022 18:53 Uhr Braunschweig: Zwei Blindgänger werden am Sonntag entschärft

Etwa 1.800 Menschen im Braunschweiger Stadtteil Leiferde müssen am Sonntagmorgen ihre Wohnungen verlassen. Bei Sondierungsarbeiten auf einem Feld südlich von Leiferde sind zwei mutmaßliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden, wie die Stadt Braunschweig am Mittwoch mitgeteilt hatte. Alle Häuser und Wohnungen im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort werden evakuiert. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner müssen bis 9 Uhr am Sonntag das Gebiet verlassen haben. Die Arbeiten an den mutmaßlichen Bomben sollen voraussichtlich bis zum Nachmittag dauern.

Auch zwei Bahnstrecken betroffen

Während der Entschärfung werden auch die Bahnstrecken zwischen Salzgitter und Seesen sowie zwischen Wolfenbüttel und Goslar gesperrt. Der Busverkehr von und nach Leiferde wird eingestellt. In der Grund- und Hauptschule Rüningen werde eine Unterkunft eingerichtet, hieß es. Anwohnende, die beim Verlassen der Wohnung Hilfe oder einen Krankentransport benötigen, sollen sich bei der Feuerwehr Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 19 222 melden.

