Stand: 14.07.2023 20:30 Uhr Braunschweig: Zwei 18-Jährige durch Messerstiche verletzt

In Braunschweig sind bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend zwei 18-Jährige durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren zwischen 20 und 30 Jugendliche hinter dem Braunschweiger Schloss in Streit geraten und teilweise aufeinander losgegangen. Am Tatort fanden die Beamten die beiden 18-Jährigen mit Stich- und Schnittverletzungen vor. Sie wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Beteiligten flüchteten. Ein 17-Jähriger, der als möglicher Haupttäter gilt, konnte anschließend laut den Beamten gefasst werden. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Erst im Mai ereignete sich ebenfalls hinter dem Schloss eine Auseinandersetzung mit ähnlich vielen Beteiligten. Damals soll ein Jugendlicher mit einer Schreckschuss-Pistole gefeuert haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.07.2023 | 15:00 Uhr