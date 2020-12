Stand: 07.12.2020 08:36 Uhr Braunschweig: Verkehrsbetriebe verteilen kostenlose Masken

Die Braunschweiger Verkehrs GmbH beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag "Wir tragen Maske" - und verteilt am Montag kostenlose Masken in Bussen und Bahnen. Die Verkehrsbetriebe wollen sich damit bei allen Fahrgästen bedanken, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Man stelle nur sehr vereinzelt Verstöße gegen die Maskenpflicht fest, betonte der Geschäftsführer Jörg Reincke. Er kündigte für diesen Tag aber auch verstärkte Kontrollen in Bussen und Bahnen an. Auch Polizei und Ordnungsamt seien unterwegs. Laut Reincke ist die Maskenpflicht nur erfüllt, wenn ein textiler oder textil-ähnlicher Mund-Nasen-Schutz eng anliegend getragen wird. Gesichts-Visiere seien kein gültiger Ersatz.

