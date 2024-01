Stand: 25.01.2024 13:13 Uhr Verdächtiger Gegenstand in Braunschweig gesprengt

Am Mittwochnachmittag hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Braunschweig einen verdächtigen Gegenstand im Brodweg gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Gegenstand am Mittwochvormittag bei Bauarbeiten gefunden. Es konnte demnach nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Spreng- oder Brandvorrichtung handelte. Die Polizei sperrte daraufhin den Fundort weiträumig ab, auch der Zugverkehr an der betroffenen Bahnlinie wurde eingestellt. Mehrere Einsatzkräfte, unter anderem von Feuerwehr, Polizei und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sowie ein Sprengstoffspürhund waren im Einsatz. Gegen 17 Uhr hat die Polizei die Absperrungen dann wieder aufgehoben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.01.2024 | 15:00 Uhr