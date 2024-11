Stand: 26.11.2024 10:33 Uhr Braunschweig: Umgefallener Weihnachtsbaum muss entsorgt werden

Der umgefallene Weihnachtsbaum vor dem Schloss in Braunschweig kann nicht wieder aufgestellt werden. Die etwa 17 Meter hohe Fichte aus dem Solling war in der Nacht zum Sonntag umgeknickt. Grund war vermutlich eine Sturmböe. Nun zersägen Fachleute sie. Der Baum sei einfach zu stark beschädigt worden, sagte Katrin Brangs, Leiterin des Einkaufszentrums in den Schlossarkaden, am Montag. Ob in diesem Jahr ein neuer Weihnachtsbaum aufgestellt werde, konnte Brangs noch nicht sagen. Warum der bereits geschmückte Baum dem Wind nicht standhielt, ist laut Feuerwehr noch unklar. Weitere Schäden sind nicht bekannt, auch Verletzte gab es keine.

