Stand: 31.07.2023 06:56 Uhr Braunschweig: Teile der Stadtverwaltung ziehen um

450 Mitarbeiter der Stadt Braunschweig ziehen in diesen Tagen um. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Das Umwelt-, Stadtgrün- und Hochbaudezernat sowie der Fachbereich Schule bekommen vier Etagen in einem neuen Hochhaus beim Hauptbahnhof als neuen Sitz. Bislang waren sie an unterschiedlichen Standorten in Braunschweig untergebracht. Der Umzug dauert voraussichtlich bis Mitte September. Alle Dezernate sollen aber nach Angaben der Stadtverwaltung auch während dieser Zeit weiter erreichbar bleiben.

