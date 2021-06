Stand: 15.06.2021 07:24 Uhr Braunschweig: Suche nach Kind an See erfolglos eingestellt

Kinderkleidung an einem Seeufer in der Region Braunschweig hat in der Nacht zu Dienstag eine große Suchaktion ausgelöst. Passanten hatten die Sachen entdeckt, daraufhin suchten Taucher den Moorhüttensee in Braunschweig-Volkmarode ab. Auch Boote, ein Hubschrauber, eine Drohne und eine Hundestaffel kamen laut Polizei zum Einsatz. Nach mehreren Stunden wurde die Suche nach dem mutmaßlich ertrunkenen Kind aber eingestellt. Der See ist offiziell nicht zum Schwimmen freigegeben.

