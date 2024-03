Stand: 22.03.2024 15:44 Uhr Braunschweig: Stadt will ehemalige Einkaufspassage kaufen

Die Stadt Braunschweig will die leer stehende Burgpassage in der Fußgängerzone erwerben. Der Kauf solle über eine Tochtergesellschaft erfolgen, teilte die Stadt mit. Dem Insolvenzverwalter der bisherigen Eigentümerin sei ein Kaufangebot unterbreitet worden, am Donnerstag habe die Gläubigerversammlung in Düsseldorf dem Verkauf zugestimmt. Die Burgpassage war früher eine beliebte Flaniermeile in der Fußgängerzone, steht aber seit Jahren leer. Ein Investor wollte dort eigentlich ein modernes Quartier mit Wohnungen, Büros und Cafés errichten. Dann jedoch musste das Unternehmen im vergangenen Sommer Insolvenz anmelden. Die städtischen Gremien in Braunschweig müssen über den Kauf der Burgpassage noch entscheiden.

