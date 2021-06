Stand: 10.06.2021 19:56 Uhr Braunschweig: Staatstheater startet in neue Spielzeit

In einer Woche startet das Staatstheater in die neue Spielzeit. Los geht es mit der Premiere von Georg Büchners "Woyzeck" im Großen Haus. Das teilte am Donnerstag Generalintendantin Dagmar Schlingmann bei der Vorstellung des Programms mit. "Das Theater liegt nun seit Monaten in seinem Dornröschenschlaf und es wird Zeit, dass wir uns durch die Dornenhecke kämpfen und es wachküssen", so Schlingmann. 39 Neuproduktionen wird es geben. Dabei sollen die Sinfoniekonzerte erstmals seit 56 Jahren wieder im Großen Haus des Staatstheaters stattfinden, weil die Stadthalle saniert wird.

