Stand: 12.04.2022 09:16 Uhr Braunschweig: Spaziergänger findet menschliche Knochenteile

Ein Mann hat in der Lindenbergsiedlung in Braunschweig Teile menschlicher Knochen gefunden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte der Spaziergänger sie am Sonntagnachmittag auf einer Grünfläche. Die Polizei und Mitarbeitende der Rechtsmedizin Hannover untersuchen die Fundstelle. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.04.2022 | 09:30 Uhr