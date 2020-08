Stand: 14.08.2020 11:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Braunschweig: Schwierige Rettung mit Drehleiter

In der Nacht zu Freitag hat die Feuerwehr in Braunschweig einen bewusstlosen Mann aus einem verlassenen Bahn-Stellwerk gerettet - unter erschwerten Bedingungen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Rettungskräfte wurden gegen 2 Uhr wegen einer bewusstlosen Person zu dem Stellwerk gerufen. Die medizinische Versorgung gestaltete sich schwierig, weil sich das Gebäude zwischen mehreren Gleisanlagen befindet und die Retter teilweise vor geschlossenen Schranken standen. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn öffnete die Schranken für die Drehleiter der Feuerwehr. Über die Leiter holten die Retter den Bewusstlosen heraus. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik.

