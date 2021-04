Stand: 18.04.2021 16:00 Uhr Braunschweig: Schüsse auf Auto-Insassen abgefeuert

Drei Insassen eines Autos sind am Samstagabend in der Innenstadt von Braunschweig beschossen worden. Die Schüsse wurden nach Angaben der Polizei vom Sonntag aus einer scharfen Waffe abgefeuert. Die drei Braunschweiger im Alter von 27, 28 und 31 Jahren flüchteten vom Auto in einen Hauseingang. Als sie diesen verlassen wollten, wurden sie laut Polizei erneut beschossen. Ein Projektil traf die Frontscheibe einer vorbeifahrenden Straßenbahn. Verletzt wurde niemand. Wie viele Täter an der Schießerei beteiligt waren und wie viele Schusswaffen sie nutzten, war zunächst unklar. Mittlerweile hat die Polizei einen 31 Jahre alten und einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Nach weiteren mutmaßlichen Beteiligten wird gefahndet. Der Hintergrund der Tat ist unklar.

