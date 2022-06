Stand: 20.06.2022 16:59 Uhr Braunschweig: "Sally" Perel steht jetzt im Goldenen Buch

Salomon "Sally" Perel, Ehrenbürger der Stadt Braunschweig, hat jetzt auch einen Eintrag im Goldenen Buch der Stadt. Weil Perel aus gesundheitlichen Gründen nicht reisen kann und das Buch die Stadt nicht verlassen darf, wurde ihm ein vorbereitetes Blatt nach Israel gebracht, das er unterzeichnet hat. Die Seite soll nun in das Goldene Buch eingearbeitet werden. "Sally" Perel - bekannt durch seine Autobiografie "Hitlerjunge Salomon" - wurde in Würdigung seiner besonderen Verdienste um die Stadt Braunschweig vor knapp zwei Jahren das Ehrenbürgerrecht verliehen. Damals war Perel zum Festakt in der Stadthalle per Video zugeschaltet. Die Ehrenbürgerwürde ist automatisch mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt verbunden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.06.2022 | 06:30 Uhr