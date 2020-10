Stand: 05.10.2020 10:56 Uhr Braunschweig: Rechte greifen Ratsherr von DIE PARTEI an

In Braunschweig ist in der Nacht zu Sonntag ein Ratsherr der Satirepartei DIE PARTEI von zwei Personen attackiert worden. Laut Polizei sollen die mutmaßlichen Täter dem rechten Spektrum angehören. Den Angaben zufolge schlug einer der Männer dem 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Außerdem entrissen sie ihrem Opfer das Mobiltelefon. Die Polizei nahm einen der Tatverdächtigen in Gewahrsam. Der zweite Mann erhielt einen Platzverweis für die Innenstadt. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.10.2020 | 10:30 Uhr