Braunschweig: Razzia bei Mitgliedern von Die-Rechte

In Braunschweig hat es mehrere Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der rechtsextremistischen Kleinpartei Die Rechte gegeben. Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Ermittler am Dienstagmorgen insgesamt vier Objekte in der Stadt. Dabei ging es um den "Verdacht der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes durch verbotswidrige Tonaufzeichnungen". Mehrere Datenträger seien beschlagnahmt worden, heißt es. Nähere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.

Holocaust-Leugnerin als Spitzenkandidatin

Laut Verfassungsschutz ist die Partei Die Rechte rassistisch und antisemitisch und hat bundesweit rund 550 Mitglieder. Zur Europawahl 2019 trat sie mit der inhaftierten 91-jährigen Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck-Wetzel als Spitzenkandidatin an. Schwerpunkt der Parteiaktivitäten ist Nordrhein-Westfalen.

