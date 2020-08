Stand: 10.08.2020 15:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Braunschweig: Räuber zieht in Wettbüro Revolver

Die Polizei Braunschweig sucht Zeugen eines Überfalls auf ein Wettbüro. Ein Unbekannter hatte am Sonntag gegen 22.55 Uhr die Räumlichkeiten in der Kreuzstraße betreten, wie die Behörde mitteilte. Der Täter habe eine 35 Jahre alte Angestellte des Wettbüros mit einem Revolver bedroht. Er soll mehrere Hundert Euro erbeutet haben und flüchtete nach der Tat stadtauswärts in Richtung Sackring. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (0531) 47 62 516 um Hinweise zum Geschehen oder zur Flucht des Räubers.

