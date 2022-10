Stand: 17.10.2022 12:41 Uhr Braunschweig: Radelnder Falschfahrer auf der Autobahn

Ein 44-jähriger Braunschweiger ist in der Nacht zu Sonntag auf der A391 an der Anschlussstelle Gartenstadt auf der falschen Seite unterwegs gewesen - und zwar mit dem Fahrrad. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte einen Unfall nur durch ein schnelles Ausweichmanöver verhindern. Die Polizei fand den Radfahrer nach eigenen Angaben, als er in Richtung Gifhorn in Schlangenlinien fuhr. Der Mann hatte demnach 1,7 Promille Alkohol im Blut. Er konnte unverletzt von der Autobahn geleitet werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ihm das Rad nicht gehörte. Die Polizei leitete Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verdacht auf Fahrraddiebstahl ein.

