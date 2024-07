Stand: 24.07.2024 09:36 Uhr Polizistin vergisst ihre Dienstwaffe in Braunschweiger Hotel

Eine Beamtin des Bundeskriminalamts hat ihre Dienstwaffe in einem Hotel-Safe in Braunschweig vergessen. Das hat BKA-Sprecher René Vorspohl auf Anfrage des NDR Niedersachsen bestätigt. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) hatte zuerst über den Fall berichtet. Demnach hat die Beamtin wohl beim Auschecken die Waffe und zwei Magazine in dem Safe vergessen. Die Polizeidirektion Braunschweig bestätigt, dass zwei Beamte die Waffe im Hotel abgeholt haben. Der BKA-Sprecher erklärte, dass der betreffenden Beamtin das Fehlen der Waffe selbst aufgefallen war und diese das Hotel und die Polizei verständigt hatte. Die HAZ berichtet jedoch, dass eine Putzfrau des Hotels im östlichen Braunschweig die Waffe beim Saubermachen im Hotelsafe gefunden habe. Das Hotel soll dann die Polizei verständigt haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.07.2024 | 15:00 Uhr