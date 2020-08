Stand: 27.08.2020 08:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Braunschweig: Polizei warnt vor Telefon-Betrügern

Die Polizei in Braunschweig warnt in der Region vor Telefon-Betrügern. Wie ein Sprecher mitteilte, geben sich die Täter als Mitarbeiter eines Software-Unternehmens aus. Sie berichten von einem gefährlichen Virus, das sich angeblich auf dem Computer des Angerufenen befindet und Daten stehlen soll. Drei Seniorinnen hatten in dieser Woche die Betrugsmasche erkannt und die Telefongespräche abgebrochen. In allen Fällen ermittelt jetzt die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.08.2020 | 07:30 Uhr