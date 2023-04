Stand: 12.04.2023 07:44 Uhr Braunschweig: Polizei schnappt mutmaßliche Kita-Einbrecher

Nach dem Einbruch in eine Kita in Braunschweig hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen und Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl eingeleitet. Am frühen Samstagmorgen hatten Sicherheitsleute verdächtige Geräusche auf dem Kindergarten-Gelände bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Polizeibeamten hielten einen 19-Jährigen auf, der über den Zaun des Geländes sprang und offenbar flüchten wollte. Er hatte eine Kiste mit Elektronik-Artikeln, Drogen, sowie mehrere Hundert Euro Bargeld bei sich. Zudem nahmen die Polizisten einen zweiten jungen Mann auf dem Gelände fest. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Das Amtsgericht Braunschweig erließ Haftbefehl gegen den 19-Jährigen. Der noch jugendliche zweite Tatverdächtige ist nach einem Verhör wieder auf freiem Fuß.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.04.2023 | 08:30 Uhr