Stand: 27.12.2021 16:28 Uhr Braunschweig: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler fest

Beamte der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig haben nach längeren Ermittlungen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 28-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Einsatzkräfte überwältigten den Mann vor dessen Wohnhaus in der Braunschweiger Innenstadt. Bei seiner Festnahme führte der Verdächtige 15 Kilogramm Marihuana mit sich. In der Wohnung stellte die Polizei 10.000 Euro Bargeld sowie andere Vermögenswerte in Höhe von rund 80.000 Euro sicher. Weitere 50 Kilogramm Marihuana fanden die Beamten in einer von dem 28-Jährigen genutzten Garage.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.12.2021 | 06:30 Uhr