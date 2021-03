Stand: 25.03.2021 13:10 Uhr Braunschweig: Polizei ermittelt nach tödlichem Fenstersturz

In Braunschweig ist am Mittwoch ein Mann aus einem Fenster gestürzt und gestorben. Wie die Polizei meldete, hatte sich das Geländer vor einem bodentiefen Fenster gegen 18.40 Uhr gelöst, als sich der 78 Jahre alte Mann dagegen lehnte. Der Senior stürzte aus dem ersten Stock in die Tiefe und starb noch am Unfallort, teilte die Polizei mit. Die Ermittler müssen jetzt klären, warum sich das Geländer an der Doppelhaushälfte im Stadtteil Gliesmarode gelöst hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.03.2021 | 13:30 Uhr