Stand: 23.02.2021 09:10 Uhr Braunschweig: OB Markurth tritt im September nicht mehr an

Die Stadt Braunschweig bekommt einen neuen Oberbürgermeister. Amtsinhaber Ulrich Markurth tritt im September nicht mehr zur Wahl an, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach habe der 64 Jahre alte Sozialdemokrat am Montag mitgeteilt,dass er mit 70 Jahren nicht mehr Oberbürgermeister sein wolle - er habe eine andere Lebensplanung. Am Dienstagmittag stellt die SPD ihren Kandidaten für die Wahl zum Oberbürgermeister von Braunschweig vor. Für CDU und FDP geht Kaspar Haller aus Königslutter ins Rennen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.02.2021 | 06:30 Uhr