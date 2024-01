Stand: 10.01.2024 07:56 Uhr Braunschweig: Neues Konzerthaus in Fußgängerzone geplant

Das geplante "Haus der Musik“ soll in die Braunschweiger Innenstadt ziehen. Als Standort ist das ehemalige Karstadt-Gebäude am Gewandhaus vorgesehen. Das teilte die Stadt Braunschweig mit. Mit dem Geld einer Stiftung soll das Gebäude zu einem Konzertsaal mit Musikschule umgebaut werden. Die Stadt will das Grundstück von Unternehmer Friedrich Knapp kaufen. Der Inhaber der Modekette New Yorker wolle sich ebenfalls finanziell beteiligen. SPD, CDU und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig loben die Pläne. Das Konzerthaus sei ein Leuchtturm für die gesamte Region, so IHK-Präsident Tobias Hoffmann. Pläne, das Musikhaus gegenüber dem Hauptbahnhof neu zu bauen, sind erstmal vom Tisch.

