Braunschweig: Nahverkehr kehrt zu Regelfahrplan zurück

In der Region Braunschweig gilt ab sofort im öffentlichen Nahverkehr wieder der Regelfahrplan. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, rechnen die Verkehrsbetriebe allerdings damit, dass viele Busse und Straßenbahnen leerer sein werden, da die meisten Schüler Distanz-Unterricht haben. Nur Jugendliche in den Abschlussklassen sind unterwegs. Dadurch könnten die Abstandsregeln in den Bussen wieder besser eingehalten werden, teilte der Verkehrsverbund Region Braunschweig mit. 14 Busunternehmen zwischen dem Harz und dem Landkreis Gifhorn bringen die Menschen zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen. Die Passagiere sollen die Tickets möglichst vor der Fahrt kaufen, um das Personal zu entlasten. Nachtverkehr findet derzeit nicht statt.

