Stand: 05.02.2021 08:39 Uhr Braunschweig: Nachbarn retten Ehepaar aus brennender Wohnung

Ein älteres Ehepaar ist am Donnerstagabend bei einem Wohnungsbrand in Braunschweig mit einem Schrecken davongekommen. Nach Angaben der Feuerwehr konnten Nachbarn die beiden Senioren aus der stark verrauchten Wohnung retten. Zuvor war die Küche in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Das Paar blieb unverletzt und kam zunächst bei Angehörigen unter. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

