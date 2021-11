Stand: 10.11.2021 07:49 Uhr Braunschweig: Mordprozess ohne Leiche gegen Polizisten

Im Fall eines seit Monaten vermissten Mannes beginnt heute am Landgericht Braunschweig der Mordprozess gegen einen Bundespolizisten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 50-Jährige seinen besten Freund getötet hat. Das Opfer war Mitte April verschwunden. Die Ermittler hatten unter anderem in dessen Garten in Liebenburg im Landkreis Goslar Blutspuren entdeckt - von der Leiche fehlt aber bislang jede Spur. Der Angeklagte soll seit Jahren eine Affäre mit der Frau des Opfers gehabt haben und wollte offiziell mit ihr zusammenleben.

Weitere Informationen Besten Freund getötet? Anklage gegen Bundespolizisten Die Leiche des 51-Jährigen Liebenburgers wurde bislang nicht gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht dennoch von Mord aus. (01.09.2021) mehr

