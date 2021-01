Stand: 07.01.2021 07:46 Uhr Braunschweig: Mehrere Einsätze für Feuerwehr

Viel Arbeit für die Feuerwehr in Braunschweig am Mittwoch: Im Stadtteil Rüningen hat es am Abend im Keller einer Doppelhaushälfte gebrannt, drei Bewohner wurde leicht verletzt, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Kurz danach ging nach einer Verpuffung eine Gartenlaube in der Freyastraße in Flammen auf. In einem Pflegeheim in der Leonhardstraße schlug fast zeitgleich die Brandmeldeanlage an - ein Fehlalarm, wie sich herausstellte. Schon am Nachmittag hatte in einem Wohncontainer in der Landesaufnahmebehörde in Kralenriede eine defekte Elektroheizung gebrannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.01.2021 | 07:30 Uhr