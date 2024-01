Stand: 29.01.2024 15:00 Uhr Mann zerstört Spielzeugarmbrust von kleinem Jungen

In Braunschweig hat ein Mann an einer Bushaltestelle einen kleinen Jungen und dessen Mutter attackiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers schlug der Unbekannte am vergangenen Donnerstag dem wartenden Kind am Altewiekring eine Spielzeugarmbrust aus der Hand. Anschließend trat er auf das Spielzeug, das daraufhin zerbrach. Als die 24-jährige Mutter den Mann ansprach, zog er ein Messer und bedrohte die Frau, bevor er flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Täter soll circa 60 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein. Er trug eine Lederjacke, ein kariertes Hemd und Cowboystiefel. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0531) 476 35 15 zu melden.

