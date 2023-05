Stand: 04.05.2023 09:11 Uhr Braunschweig: Mann prallt mit Kopf gegen fahrenden Bus

Ein 77 Jahre alter Mann ist in Braunschweig bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Aus ungeklärter Ursache war der Fußgänger am Mittwochabend ins Schwanken geraten und auf die Straße getreten. Dann sei er laut der Polizei mit seinem Kopf seitlich gegen einen vorbeifahrenden Linienbus geprallt. Er stürzte auf den Gehweg, blieb bewusstlos liegen und musste wiederbelebt werden. Der Mann kam in ein Krankenhaus. In dem Bus wurde niemand verletzt. Der Fahrer hatte vom Zusammenstoß vermutlich nichts mitbekommen und setzte seine Fahrt zunächst fort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, es wurden noch am Abend Zeugen befragt.

