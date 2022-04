Stand: 22.04.2022 12:58 Uhr Braunschweig: Mann legt nach Streit Feuer in seiner Wohnung

Im Zuge eines Streits hat ein 62-jähriger Braunschweiger ein Feuer in seiner eigenen Wohnung gelegt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einer 42-jährigen Bekannten in einen Disput geraten. Sie hatte zuvor einige Tage bei ihm gewohnt. Im Verlauf der Auseinandersetzung schloss sich die Frau offenbar im Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung ein, woraufhin der 62-Jährige von außen das Fenster einschlug und einen brennenden Lappen hineinwarf. Auf der Flucht vor dem Rauch sprang die Frau aus dem Fenster. Zeugen alarmierten die Polizei. Diese nahm den 62-Jährigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frau wurde nur leicht verletzt und vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Durch das Feuer entstand kein weiterer Schaden an dem Gebäude.

