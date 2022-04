Stand: 19.04.2022 10:54 Uhr Braunschweig: Mann greift Menschen im Hauptbahnhof an

Ein 45-Jähriger hat am Ostermontag gegen 23 Uhr mehrere Menschen im Hauptbahnhof Braunschweig angegriffen. Das teilte die Bundespolizei mit. Nachdem er zwei Männern mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, alarmierten Passanten die Bundespolizei. Eine Streife nahm die Personalien des Mannes auf und ließ ihn zunächst laufen. Die beiden Opfer begleiteten die Polizisten zur Wache, um dort ihre Aussage zu machen. Noch auf dem Weg zur Wache kam ein weiterer Mann auf die Streife zugelaufen und teilte mit, dass er soeben auf dem Bahnsteig ins Gesicht geschlagen worden sei. Die Streife begab sich erneut ans Gleis. Dort berichteten ein vierter Mann und eine Frau, grundlos von dem 45-Jährigen angegriffen worden zu sein. Die Polizei nahm den 45-Jährigen in Gewahrsam und rief den Sozialpsychiatrischen Dienst. Drogen oder Alkohol hatte der Mann nicht konsumiert. Er wurde zur psychiatrischen Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Seine Opfer erlitten leichte Verletzungen im Gesicht. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung in fünf Fällen ermittelt.

