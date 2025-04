Stand: 24.04.2025 13:02 Uhr Braunschweig: Mann belästigt Schüler und küsst ihn auf den Mund

Ein 59-jähriger Mann soll in Braunschweig einen zwölfjährigen Jungen belästigt, festgehalten und auf den Mund geküsst haben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Fall am Mittwochmorgen an einer Straßenbahnhaltestelle. Im Laufe des Tages hatte die Mutter des Schülers den Übergriff angezeigt. Am Donnerstagmorgen konnte der mutmaßliche Täter dann mithilfe der Zeugenbeschreibung von den Beamten festgenommen werden - an derselben Haltestelle. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen eines sexuellen Übergriffs ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig