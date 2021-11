Stand: 27.11.2021 11:50 Uhr Braunschweig: Loschütz erhält Wilhelm Raabe-Literaturpreis

Der mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm Raabe-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Gert Loschütz. Die Würdigung des Preisträgers findet am Abend wegen der Corona-Pandemie nur im Rahmen einer Radiosendung statt, teilte ein Stadtsprecher mit. Loschütz wird für seinen neuesten Roman "Besichtigung eines Unglücks" ausgezeichnet. In dem Buch beschreibt er den Zusammenstoß von zwei Zügen in einer Dezembernacht im Jahr 1939, drei Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis wird von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk gestiftet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.11.2021 | 09:00 Uhr