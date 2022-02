Stand: 04.02.2022 07:53 Uhr Braunschweig: Linienbus fährt in Straßenbahnhaltestelle

In Braunschweig hat am Donnerstag ein Linienbus eine Straßenbahnhaltestelle gerammt. Nach Feuerwehrangaben überfuhr der Bus kurz vor Mitternacht ein Geländer der Haltestelle und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall wurde demnach nur der Busfahrer leicht verletzt. Den Angaben zufolge hatte der Mann Glück, denn ein Rohr des Geländers habe die Front des Busses durchbohrt und ihn nur um wenige Zentimeter verfehlt. Der einzige Fahrgast im Bus blieb unverletzt. An der Straßenbahnhaltestelle hielt sich niemand auf. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

