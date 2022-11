Stand: 08.11.2022 15:42 Uhr Braunschweig: Ladendiebin macht Elfjährige zur Komplizin

In Braunschweig hat eine mutmaßliche Ladendiebin ihre elfjährige Tochter zur Mittäterin gemacht. Die 39-Jährige habe am Montagnachmittag in einem Supermarkt Süßigkeiten, Tabakwaren und Hygieneartikel im Rucksack ihrer Tochter verstaut, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Elfjährige verließ dann das Geschäft allein, ohne die Ware im Rucksack zu bezahlen. Der Ladendetektiv hatte die beiden allerdings beobachtet und schließlich angesprochen. Die alarmierten Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Der Wert der Waren: rund 100 Euro.

