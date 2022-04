Stand: 25.04.2022 12:07 Uhr Braunschweig: Kinder finden menschlichen Schädel

In Braunschweig ermittelt die Polizei nach dem Fund eines menschlichen Schädels. Kinder hatten ihn den Angaben zufolge am Sonntagnachmittag zwischen dem Kleingärtnerverein Heidberg und der A36 gefunden. Der Vater habe daraufhin die Polizei informiert. Die Beamten stellten fest, dass der Schädel von einem Menschen stammt. Jetzt sucht die Polizei vor Ort nach möglichen weiteren Knochen. Nach einer ersten Einschätzung gehen die Ermittler davon aus, dass der Schädel schon mehrere Jahre an der Stelle lag.

