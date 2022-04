Stand: 14.04.2022 16:33 Uhr Braunschweig: Kinder finden beim Spielen Granatenzünder

Kinder haben auf dem Gelände einer Ganztagsbetreuungs-Einrichtung in Braunschweig gebrauchte Granatenzünder entdeckt. Es handele sich um ungefährliche Bauteile von Übungs-Handgranaten, teilte die Stadt Braunschweig mit. Die Kinder hatten die Teile auf dem Gelände des Kinder- und Jugend-Klubs "Weiße Rose" entdeckt, als sie im Rahmen einer Ferienaktion den Boden mit Metalldetektoren nach Münzen absuchten. Nach dem ersten Fund wurde das Gelände abgesperrt. Eine Spezialfirma habe inzwischen 50 Zünder auf den Areal gefunden, so die Stadt. Für die Kinder habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden. Die Zünder stammen offenbar aus alten Beständen der Bundeswehr. Die "Weiße Rose" befindet sich auf einem Gelände, das bis in die 1970er Jahre zum ehemaligen Fliegerhorst Broitzem gehörte und militärisch genutzt wurde.

