Stand: 24.11.2021 21:08 Uhr Braunschweig: Impfkritiker attackiert Mediziner in Impfbus

Ein Mann hat in Braunschweig den Arzt eines Impfbusses bei seinem Aufklärungsgespräch attackiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 52 Jahre alte Angreifer haben den Mediziner demnach geschubst und geschlagen. Er soll zuvor in der Warteschlange durch impfkritische Parolen und Verschwörungstheorien aufgefallen sein und sich aggressiv verhalten haben. Nach dem Angriff flüchtete der Mann. Polizisten stellten den 52-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Bei der Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

