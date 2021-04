Stand: 14.04.2021 08:51 Uhr Braunschweig: Gottesdienst erinnert an Corona-Tote

Im Rahmen des bundesweiten Gedenkens für die Verstorbenen der Corona-Pandemie am kommenden Sonntag findet in Braunschweig ein Gedenkgottesdienst statt. Er beginnt um 11 Uhr in der St.-Martini-Kirche. Eingeladen werden Vertreterinnen und Vertreter aller Religionsgemeinschaften. Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) wird ein Wort an die Trauernden und alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt richten. Im gesamten Stadtgebiet läuten um 12 Uhr zum Gedenken die Kirchenglocken. Eine Trauerbeflaggung wird angeordnet. Die Teilnahme an dem Gottesdienst ist aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln auf 70 Personen begrenzt.

