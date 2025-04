Stand: 23.04.2025 17:49 Uhr Braunschweig: Glocken läuten versehentlich nachts für Papst-Gedenken

Da werden sich sicherlich einige Anwohnerinnen und Anwohner in Braunschweig gewundert haben: An der Kirche St. Laurentius läuteten in der Nacht zu Mittwoch versehentlich die Glocken. "Anlässlich des Todes von Papst Franziskus war der Plan, um 12 Uhr mittags für fünf Minuten die Glocken zu läuten, jedoch in keiner Weise in der Nacht", teilte Braunschweigs Propst Martin Tenge am Mittwoch mit. Er entschuldigte sich bei den Anwohnern, deren Nachtruhe empfindlich gestört worden sei. Die Glocken läuteten demnach wegen einer Fehlfunktion. Sie sollen nun überprüft und vorerst nur noch von Hand geläutet werden.

Weitere Informationen Tod von Papst Franziskus: Große Trauer auch im Norden Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist am Ostermontag gestorben. Bischöfe aus Norddeutschland würdigten unter anderem seinen Einsatz für Arme und Benachteiligte. mehr

