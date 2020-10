Braunschweig: Gastro-Außenbereiche dürfen winterfest werden Stand: 12.10.2020 15:33 Uhr In Braunschweig können Gastronomen ab sofort beantragen, ihre Tische und Stühle draußen zu überdachen und zu beheizen. Das teilte die Stadtmarketing GmbH mit.

Gastronomen werde so ermöglicht, durch den Aufbau von Zelten, ihre Außenbereiche auch im Winter zu nutzen. Gemeinsam mit der Stadt sei dazu eine Ausnahmeregelung geschaffen worden. Bis zum 31. März 2021 sollen Aufbauten von Zelten und Pagoden sowie der Einsatz von "möglichst klimaneutral betriebenen" Heizstrahlern erlaubt sein. Es handele sich ausdrücklich um eine Ausnahme für den kommenden Winter, sagte Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Zudem müssten Details vor Ort beachtet werden, etwa im Hinblick auf den Verkehr.

Hilfe für Wirte

Hintergrund sei die schwierige Lage der Gastronomie infolge der Corona-Pandemie. Leppa geht davon aus, dass sich die Situation im Winter weiter verschärfen werde. Die Erlaubnis für den winterfesten Außenbereich soll die Kapazitäten der Restaurants und Kneipen erhöhen. Ohne bewirtschaftbare Freisitzflächen blieben den Wirten nur die Kapazitäten in den Räumlichkeiten - und diese seien durch die Verordnungen bereits eingeschränkt, so Leppa.

Heizpilze in Hildesheim wieder erlaubt

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird bereits seit längerem über die Nutzung von Heizpilzen diskutiert. Erst Anfang Oktober hatte in Hamburg der Senat die zuvor aus Umweltschutzgründen verbotenen Geräte für die Außengastronomie erlaubt. In Niedersachsen hatte zuvor die Stadt Hildesheim angekündigt, das Heizpilzverbot zu kippen. Der Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen (Dehoga) fordert eine landesweite Regelung. Genehmigungen seien von Stadt zu Stadt unterschiedlich, sagte Dehoga-Geschäftsführerin Renate Mitulla. Unter anderem in Hannover und Lüneburg sind die Geräte auf öffentlichen Flächen verboten.

