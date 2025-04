Stand: 04.04.2025 10:05 Uhr Braunschweig: Frau stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in Braunschweig ist in der Nacht zu Freitag eine 84-Jährige ums Leben gekommen, ihr Ehemann wurde schwer verletzt. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war nach Angaben der Feuerwehr gegen drei Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Wohnung des älteren Ehepaars bereits voll in Brand gestanden, schilderte ein Sprecher. Der 81-Jährige konnte demnach mit einer Drehleiter aus seiner Wohnung gerettet werden - von ihm erfuhren die Rettungskräfte von der ebenfalls in der Wohnung befindlichen Frau. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Mittlerweile ist der Brand gelöscht, die anderen 39 evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner konnten der Polizei zufolge in ihre Wohnungen zurückkehren. Brandursache und Schadenshöhe sind unbekannt.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.04.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig