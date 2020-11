Stand: 11.11.2020 08:47 Uhr Braunschweig: Feuerwehr rettet Pony aus Gartenpool

Pony "Lily" hat sich im Braunschweiger Stadtteil Querum in eine äußerst missliche Lage gebracht. Das Tier ist am Dienstag von einer Koppel ausgebrochen und auf einem angrenzenden Grundstück in einen Gartenpool gefallen. Durch Zufall wurde es entdeckt. Als die Feuerwehr eintraf, war das Pony bereits sehr erschöpft, wie der Einsatzleiter sagte. Wie lange es zu diesem Zeitpunkt schon im Pool lag, ist unbekannt. Als erstes pumpte die Feuerwehr das Wasser ab. Daraufhin gelang es "Lily", ihre letzten Kräfte zu mobilisieren und den Pool selbstständig über die Stufen zu verlassen. Die Besitzerin und ein Tierarzt kümmerten sich anschließend um das Pony, das auf den ersten Blick unverletzt zu sein schien.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.11.2020 | 06:30 Uhr