Stand: 05.06.2021 12:21 Uhr Braunschweig: Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus

Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Sonnabend in Braunschweig mehrere Bewohner aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Nach Angaben eines Sprechers war das Feuer im ersten Stock des Hauses ausgebrochen und der Fluchtweg über die Treppe versperrt. Mehrere Menschen - darunter auch Kinder - waren im Dachgeschoss eingeschlossen und mussten mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Zwölf Bewohner wurden vom Rettungsdienst behandelt, zwei Menschen kamen ins Krankenhaus, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar. Laut Feuerwehr könnte der Brand von einer Waschmaschine ausgegangen sein. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2021 | 12:00 Uhr