Stand: 29.12.2023 13:19 Uhr Braunschweig: Feuer zerstört Sportheim von Rot-Weiß Volkmarode

Bei einem Feuer ist am Donnerstagabend das Sportheim des SC Rot-Weiß Volkmarode in Braunschweig fast vollständig ausgebrannt. Zuerst hatte die "Braunschweiger Zeitung" darüber berichtet. Verletzt wurde niemand. Eine Frau, die in einer Wohnung in dem Gebäude lebt, war laut Polizei nicht zuhause. Wohnung und Vereinsräume seien nicht mehr nutzbar. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen.

