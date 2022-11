Stand: 21.11.2022 14:43 Uhr Braunschweig: Fahrlehrer verhindert Geisterfahrt von Seniorin

Nachdem eine Autofahrerin am vergangenen Mittwoch in Braunschweig aus dem Verkehr gezogen worden war, sucht die Polizei nun nach einem weiteren Zeugen. Die 81-Jährige war laut Polizei im Stadtteil Kralenriede unterwegs, als ein Fahrlehrer bemerkte, wie unsicher die Frau fuhr. Seinen Aussagen zufolge kam sie immer wieder von der Fahrspur ab und fuhr mitunter nur 20 Stundenkilometer schnell, obwohl Tempo 50 erlaubt war. Auf der Hermann-Blenk-Straße musste ein anderer Autofahrer ausweichen, weil die Seniorin in den Gegenverkehr geriet. Der Fahrlehrer verhinderte danach, dass sie in entgegengesetzter Richtung in einen Kreisverkehr einfahren konnte, indem er sich mit dem Fahrschulauto neben sie stellte. Außerdem forderte er sie auf anzuhalten und informierte die Polizei. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt. Die Polizei bittet den Autofahrer, der auf der Hermann-Blenk-Straße ausweichen musste, sich unter der Telefonnummer (0531) 476 33 15 zu melden.

