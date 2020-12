Stand: 14.12.2020 07:58 Uhr Braunschweig: Etliche Platzverweise für Maskenverweigerer

Die Polizei in Braunschweig hat am Wochenende rund 50 Platzverweise gegen Maskenverweigerer ausgesprochen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Maskenpflicht gilt in weiten Teilen der Innenstadt. Hier ist es auch nicht erlaubt, zu essen oder zu trinken. Daran hätten sich auffällig viele Menschen nicht gehalten, sagte eine Polizeisprecherin.

